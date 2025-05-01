В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа около 11:00 мск. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Этим же утром — с 7:40 до 8:00 мск — в регионе сбили два беспилотника.

Незадолго до этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал об атаке беспилотников на регион. По его словам, регион атаковали два вражеских беспилотника, но их сбили средства противовоздушной обороны.

Минобороны России также сообщало, что за минувшую ночь над четырьмя регионами страны ликвидировали восемь БПЛА — по два беспилотника были сбиты над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

Ранее сообщили о введении в ВСУ «видеоигровой» системы поощрения.