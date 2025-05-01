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Губернатор Владимирской области рассказал об атаке беспилотников на регион

Губернатор Авдеев: при атаке дронов во Владимирской области никто не пострадал
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Inna Varenytsia/Reuters

Пострадавших и разрушений после уничтожения беспилотников над Владимирской областью нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, регион атаковали два вражеских беспилотника, но их сбили средства противовоздушной обороны.

Минобороны РФ этим утром сообщало, что в течение минувшей ночи дежурные средства ПВО сбили восемь украинских дронов самолетного типа. Помимо Владимирской области, по два беспилотника были сбиты над территориями Курской, Воронежской и Белгородской областями.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в селе Турья в Сумской области бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили и уничтожили расположение пусковых установок для беспилотников ВСУ.

По его словам, оборудованные антеннами установки заметила во время разведки группа «Хохла». Они были ликвидированы «быстро, четко и по всем правилам военного жанра».

Ранее стало известно о введении в ВСУ «видеоигровой» системы поощрения.

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