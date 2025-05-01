В Минобороны РФ рассказали, сколько беспилотников сбили над Россией за ночь

МО РФ: за ночь над регионами РФ сбиты 8 беспилотников

За минувшую ночь над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по два беспилотника были сбиты над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в селе Турья в Сумской области бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили и уничтожили расположение пусковых установок для беспилотников ВСУ.

По его словам, оборудованные антеннами установки заметила во время разведки группа «Хохла». Они были ликвидированы «быстро, четко и по всем правилам военного жанра».

Также командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр» с позывным «Мазута» предложил внести в Книгу рекордов Гиннесса беспилотник коптерного типа ВТ-40.

Ранее стало известно о введении в ВСУ «видеоигровой» системы поощрения.