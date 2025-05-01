Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника

МО РФ: силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

«С 7:40 до 8:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Незадолго до этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал об атаке беспилотников на регион. По его словам, регион атаковали два вражеских беспилотника, но их сбили средства противовоздушной обороны.

Минобороны России утром сообщало, что за минувшую ночь над четырьмя регионами страны ликвидировали восемь БПЛА.

Ранее сообщили о введении в ВСУ «видеоигровой» системы поощрения.