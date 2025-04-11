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В ФРГ удивились сообщениям о недостатках немецкой военной техники

Писториус удивился сообщениям о недостатках переданной ВСУ военной техники ФРГ
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Global Look Press

Сообщения о том, что в ходе боевых действий на Украине было выявлено множество недостатков у военной техники ФРГ, вызвали удивление министра обороны Германии Бориса Писториуса. Его цитирует медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами», — сказал глава немецкого минобороны.

По его словам, о подобных жалобах он не слышал, а отдельные танки или другие единицы техники «всегда могут выйти из строя» при длительном использовании.

О том, что у образцов немецкой техники на Украине выявили недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя, сообщал портал Tagesschau. Он ссылался на лекцию заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве.

11 апреля Писториус сообщил, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире.

Ранее Лукашенко заявил, что немцы забыли об исторической вине.

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