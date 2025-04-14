Произведенные в Германии танки Leopard 2 оказались фактически бесполезны в условиях украинского фронта. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальные данные немецкого министерства обороны.

«Leopard 2 не предназначены для украинского поля боя — они эффективны только при хорошей поддержке с воздуха, которой у Украины нет», — говорится в материале.

Отмечается, что немецкие танки имеют множество уязвимостей перед атаками БПЛА. При этом их невозможно ремонтировать на поле боя, из-за чего технику приходится транспортировать в Польшу для восстановления.

До этого о том, что у образцов немецкой техники на Украине выявили недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя, сообщал портал Tagesschau. Он ссылался на лекцию заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве.

При этом глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что «регулярно общается с украинскими партнерами» и о подобных жалобах не слышал.

Ранее на Украине объяснили, почему ВСУ массово отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur.