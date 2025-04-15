Посол Украины отреагировал на сообщения с критикой немецкого оружия

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг сообщения СМИ о том, что переданное ВСУ немецкое оружие непригодно для боевых действий. Его цитирует «РБК Украина».

По словам дипломата, в военной технике в условиях вооруженного конфликта могут находить дефекты, которые впоследствии обычно исправляют.

«Между Германией и Украиной по этому поводу есть обмен. Это не скандал, а процесс совершенствования», — заявил Макеев.

14 апреля британская газета The Telegraph со ссылкой на конфиденциальные данные немецкого министерства обороны сообщила, что произведенные в Германии танки Leopard 2 оказались фактически бесполезны в условиях украинского фронта.

О том, что у образцов немецкой техники на Украине выявили недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя, также сообщал портал Tagesschau. Он ссылался на лекцию заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве.

При этом глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что «регулярно общается с украинскими партнерами» и о подобных жалобах не слышал.

Ранее в Британии назвали танки Leopard 2 символом унижения ФРГ перед Россией.