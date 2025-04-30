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Депутат Верховной рады Украины предрек мобилизацию граждан всех возрастов

Депутат Рады Дмитрук: ТЦК доберутся до всех
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Территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкомата) доберутся до всех. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«По сути «зеленая» для ТЦК рвать всех без исключения — от детей до стариков», — заявил политик.

До этого стало известно, что на Украине хотят разрешить службу в рядах ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. По его словам, инициатива является ответом на общественный запрос.

При этом 29 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что всех сотрудников ТЦК, у которых нет боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья, отправят на фронт. Их места займут военные, получившие ранения и контузии.

Также на Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов, которые старше 25 лет.

Ранее в подполье сообщили о нападениях сотрудников украинских ТЦК на женщин с детьми.

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