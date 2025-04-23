РИА Новости: украинские ТЦК нападают на женщин с детьми, чтобы забрать их мужей

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) на контролируемой Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовать их в армию. Об этом РИА Новости рассказали в антифашистском подполье.

По словам представителя антифашистского сопротивления, сотрудники ТЦК прилюдно во дворах, в парках и на детских площадках блокируют женщин с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление и вынуждают их звать на помощь отца семейства. После этого пришедшего на подмогу своей жене и детям мужчину задерживают и отправляют в ТЦК.

В подполье подчеркнули, что такая тактика массово применяется на контролируемой украинскими властями правобережной части Херсонской области. Представители сопротивления передали РИА Новости видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано подобное нападение сотрудников ТЦК.

22 апреля сообщалось, что украинские военкомы мобилизовали жителей Угледара, приходивших за гуманитарной помощью.

Ранее на Украине попытались мобилизовать пришедших освятить куличи мужчин.