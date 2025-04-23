Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили о нападениях сотрудников украинских ТЦК на женщин с детьми

РИА Новости: украинские ТЦК нападают на женщин с детьми, чтобы забрать их мужей
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) на контролируемой Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовать их в армию. Об этом РИА Новости рассказали в антифашистском подполье.

По словам представителя антифашистского сопротивления, сотрудники ТЦК прилюдно во дворах, в парках и на детских площадках блокируют женщин с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление и вынуждают их звать на помощь отца семейства. После этого пришедшего на подмогу своей жене и детям мужчину задерживают и отправляют в ТЦК.

В подполье подчеркнули, что такая тактика массово применяется на контролируемой украинскими властями правобережной части Херсонской области. Представители сопротивления передали РИА Новости видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано подобное нападение сотрудников ТЦК.

22 апреля сообщалось, что украинские военкомы мобилизовали жителей Угледара, приходивших за гуманитарной помощью.

Ранее на Украине попытались мобилизовать пришедших освятить куличи мужчин.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами