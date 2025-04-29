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На Украине отправят на фронт всех здоровых военкомов

Генштаб ВСУ заявил, что всех здоровых военкомов отправят на фронт
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Shutterstock

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что всех здоровых сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата), не имеющих боевой опыт, отправят на фронт. Об этом пишет «Страна.ua».

Их места займут военные, получившие ранения и контузии. По данным Генштаба ВСУ, 70% занятых в ТЦК военнослужащих имеют боевой опыт, а 20% персонала военкоматов — это гражданские лица.

До этого начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК (территориального центра комплектации) Юрий Ковалюк признался, что не пустит сына в армию, поскольку командование не жалеет людей.

Сейчас лица в возрасте от 18 до 24 лет не призываются на Украине на военную службу по мобилизации. При этом их активно призывают подписывать «молодежные контракты» на добровольной основе. По словам Ковалюка, он активно отговаривает молодых людей от присоединения к этой инициативе. При этом его дочь служила в Вооруженных силах Украины, а затем перешла на работу в ТЦК.

Ранее пленный украинский военком посоветовал бойцам ВСУ сдаваться.

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