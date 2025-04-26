На Украине готовят изменения в закон о мобилизации

Отсрочку для студентов, которые старше 25 лет, хотят отменить на Украине

Заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий заявил, что правительство Украины планирует лишить права на отсрочку учащихся профтехучилищ и вузов, поступивших в них после 25 лет. Его слова приводит «Страна.ua».

«Сейчас перед Верховной радой будут рассматриваться изменения в закон о мобилизации», — сообщил он.

По словам Винницкого, если человек идет получать профессионально-техническое образование или профессиональное высшее образование, и ему больше 25 лет, то он не будет иметь отсрочки от мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью американскому журналисту и общественному деятелю Бену Шапиро, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны, большинство украинцев пошли добровольцами в Вооруженные силы Украины. По его словам, сотрудников ТЦК за каждый случай насильственной мобилизации якобы наказывают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына.