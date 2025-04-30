Reuters раскрыл потери КНДР под Курском

Reuters: около 600 солдат из КНДР погибли при освобождении Курской области

Около 600 северокорейских солдат погибли в ходе боев на территории Курской области. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Из материала следует, что всего власти КНДР направили в зону украинского конфликта 15 тыс. военнослужащих. При этом общие потери среди северокорейских бойцов составили около 4,7 тыс. человек, включая раненых и погибших.

При этом член комитета парламента Южной Кореи по разведке Ли Сон Квон заявил журналистам, что боеспособность солдат из КНДР «значительно улучшилась» за время участия в сражениях.

«Северокорейские военные стали менее некомпетентными <...>, поскольку они привыкают к использованию нового оружия, такого как беспилотники», — пояснил законодатель.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских формирований. Тогда же российские власти подтвердили, что в боях на территории региона участвовали и военнослужащие из КНДР.

По словам Путина, отправка северокорейских солдат в Курскую область полностью соответствовала международному праву. Он пояснил, что Москва и Пхеньян действовали в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года.

Ранее в Кремле оценили возможность награждения северокорейских бойцов.