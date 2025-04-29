Песков допустил награждение бойцов из КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможным вручение бойцам из КНДР российских наград. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, не исключено, что награды будут вручены лично Владимиром Путиным. При этом Песков не уточнил, примут ли северокорейские бойцы участие в параде Победы.

«Точно не могу вам сказать. Это нужно уточнить в министерстве обороны», — пояснил он.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына и руководство КНДР за помощь их бойцов в освобождении Курской области.

Ранее в батальоне «Восток» заявили о механичности и фатализме в действиях бойцов КНДР.