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В Пакистане допустили военное противостояние с Индией

Глава МО Асиф: Пакистан не исключает военных действий в отношении Индии
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Maxim Zmeyev/Reuters

Пакистан не исключает возможности военных действий в отношении Индии. Об этом заявил министр обороны республики Хаваджа Асиф в интервью агентству EFE.

«Возможность военного вмешательства на территорию соседней Индии существует. Мы усилили нашу мощь. Будут приняты стратегические решения», — сказал глава пакистанского оборонного ведомства.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

29 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что эскалация между странами является возможной, учитывая политическую риторику со стороны Нью-Дели. По его словам, у Исламабада нет никаких намерений обострять обстановку между государствами.

Ранее премьер Индии заявил о полной свободе в принятии решений по теракту в Кашмире.

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Конфликт Индии и Пакистана
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