В Пакистане допустили эскалацию с Индией

Эскалация между Индией и Пакистаном является возможной, учитывая политическую риторику со стороны Нью-Дели на фоне недавнего теракта в Кашмире. Об этом РИА Новости сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Индийские СМИ, политики и премьер создают возможность для очернения Пакистана или пытаются использовать недавние события для очернения государства без каких-либо доказательств или улик», — заявил собеседник агентства.

Асиф добавил, что в настоящее время у Пакистана нет никаких намерений обострять обстановку между двумя государствами. Но это не означает, что если Индия предпримет попытку атаковать, то «не встретит более чем пропорциональный ответ» со стороны Пакистана.

Также глава минобороны Пакистана отметил, что не считает, что конфликт между двумя государствами может перерасти в более масштабную конфронтацию с использованием ядерного оружия.

Накануне Асиф потребовал провести международное расследование теракта в Кашмире. Асиф добавил, что в рамках расследования должны быть приведены доказательства причастности Пакистана к произошедшему.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Ранее Индия и Пакистан вступили в бой в приграничном Кашмире.