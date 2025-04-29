Премьер Индии заявил о полной свободе в принятии решений по теракту в Кашмире

Моди: ВС Индии имеют свободу в выборе способа и сроков ответа на теракт в Кашмире

Вооруженные силы Индии имеют полную свободу в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Кашмире. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе совещания по вопросам безопасности с командованием войск страны, передает агентство PTI.

По данным журналистов, глава индийского кабмина также заявил о «национальной решимости нанести сокрушительный удар по терроризму». В совещании приняли участие министр обороны Раджнат Сингх, советник по национальной безопасности Аджит Довал и главы трех родов войск.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

29 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что эскалация между странами является возможной, учитывая политическую риторику со стороны Нью-Дели. По его словам, у Исламабада нет никаких намерений обострять обстановку между государствами.

Ранее в индийском штате закрыли десятки туристических достопримечательностей.