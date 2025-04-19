Vietnam News: Вьетнам направит около 70 курсантов для участия в параде Победы

Вьетнам отправит группу курсантов для участия в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает местная газета Vietnam News.

«Вьетнам отправит 68 солдат в Москву для участия в параде в честь 80-й годовщины Дня Победы, чтобы отметить триумф Советского Союза во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в параде Победы примут участие курсанты, которые проходят подготовку в офицерском училище.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать» их общее единство.

Одновременно верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков раскрыл причину популярности парада Победы среди мировых лидеров.