Парад Победы в Москве посетит министр обороны Индонезии

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов рассказал РИА Новости, что в Москву на парад Победы прибудет министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин.

«С индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», — поделился дипломат.

До этого РБК сообщало, что о намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры 19 государств.

В частности, в Москве на 9 мая ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, а также президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича. Кроме того, свое участие в параде 9 Мая в Москве подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль позже сообщит официальный список приглашенных на 9 Мая в Россию зарубежных гостей.

Ранее репетиция парада Победы в России напугала немцев.