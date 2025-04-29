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При обстреле Горловки пострадал годовалый ребенок

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ранены 15 взрослых и годовалый ребенок

При артиллерийском обстреле центра Горловки пострадали 16 человек, среди которых годовалый ребенок. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

По словам Приходько, один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии.

До этого МВД ДНР сообщило, что при артобстреле Горловки со стороны ВСУ были ранены пять полицейских.

Обстрел центра города во вторник повредил несколько многоэтажных домов. Пострадавшие полицейские госпитализированы с легкими травмами. Данные о состоянии гражданских уточняются.

27 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины пострадали пять человек.

Накануне Приходько рассказал, что двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, получили ранения в результате удара ВСУ.

Ранее в ДНР заявили о четвертом обстреле Горловки на фоне пасхального перемирия.

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