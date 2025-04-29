МВД ДНР: при артобстреле Горловки со стороны ВСУ ранены пять полицейских

Пять сотрудников полиции и шесть мирных жителей получили ранения в результате артиллерийского обстрела Горловки украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по ДНР.

Обстрел центра города во вторник повредил несколько многоэтажных домов. Пострадавшие полицейские госпитализированы с легкими травмами. Данные о состоянии гражданских уточняются.

«В результате артобстрела повреждены жилые здания, пострадали мирные жители и сотрудники полиции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Днем 29 апреля стало известно, что два человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку.

27 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины пострадали пять человек.

Накануне Приходько рассказал, что двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, получили ранения в результате удара ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине отправят на фронт всех здоровых военкомов.