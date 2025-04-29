Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять полицейских ранены при артобстреле Горловки ВСУ

МВД ДНР: при артобстреле Горловки со стороны ВСУ ранены пять полицейских
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Пять сотрудников полиции и шесть мирных жителей получили ранения в результате артиллерийского обстрела Горловки украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по ДНР.

Обстрел центра города во вторник повредил несколько многоэтажных домов. Пострадавшие полицейские госпитализированы с легкими травмами. Данные о состоянии гражданских уточняются.

«В результате артобстрела повреждены жилые здания, пострадали мирные жители и сотрудники полиции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Днем 29 апреля стало известно, что два человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку.

27 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины пострадали пять человек.

Накануне Приходько рассказал, что двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, получили ранения в результате удара ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине отправят на фронт всех здоровых военкомов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами