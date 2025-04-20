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В ДНР заявили о четвертом обстреле Горловки на фоне пасхального перемирия

СЦКК: ВСУ ударили по Горловке кассетными боеприпасами
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Телеграм-канал «Приходько РИК»

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на пасхальное перемирие, в четвертый раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины (бывший Совместный центр контроля и координации, СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ. <...> Населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 20 апреля, ВСУ уже трижды обстреляли Горловку.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ с 18:00 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Глава государства приказал на это время остановить все боевые действия, отметив, что Украина обещала поступить так же. При этом президент отметил, что ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия со стороны противника, отражению атак и провокациям.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.

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Пасхальное перемирие
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