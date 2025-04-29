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В индийском штате закрыли десятки туристических достопримечательностей

Hindustan Times: власти закрыли 48 из 87 мест для туристов в Джамму и Кашмире
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Depositphotos

В индийском штате Джамму и Кашмир из-за угрозы безопасности закрыли 48 из 87 парков и популярных туристических достопримечательностей. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что поводом для закрытия туристических объектов стал недавний теракт и рост напряженности между Индией и Пакистаном.

22 апреля в Джамму и Кашмире произошел террористический акт: вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, был закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что военное вторжение Индии в его страну неизбежно.

Ранее в Пакистане потребовали провести международное расследование теракта в Кашмире.

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