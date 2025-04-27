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Индия и Пакистан вступили в бой в приграничном Кашмире

В долине Кашмира начался бой между армиями Индии и Пакистана
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Danish Ismail/Reuters

Индийские и пакистанские войска вступили в бой в приграничной долине Кашмира. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление армии.

Индия обвинила пакистанских военных в неспровоцированном обстреле вдоль линии контроля в районах, прилегающих к секторам Тутмари-Гали и Рампур. По заявлению индийской армии, на атаку был дан ответ огнем из стрелкового оружия.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел террористический акт: вооруженные боевики обстреляли туристов в долине Байсаран. Ответственность за атаку взяла на себя связанная с Пакистаном афганская группировка «Фронт сопротивления».

На фоне обострения Индия объявила о высылке граждан Пакистана и закрытии пограничного КПП Аттари.

Может ли разгореться ядерная война между Индией и Пакистаном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индии и Пакистану посоветовали прислушаться к пророчеству Жириновского.

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