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Дроны ВСУ атаковали Обнинск Калужской области

Mash: украинские беспилотники атаковали Обнинск Калужской области
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Efrem Lukatsky/AP

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Обнинск Калужской области. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал Mash.

Горожане сообщили о прозвучавших на улице Курчатова взрывах, от которых задрожали стены и окна. Звуки слышались и в соседнем с Обнинском городе Жукове.

29 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали находящийся в 18 километрах к югу от Рязани поселок Денежниково.

28 апреля сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали расположенный в Липецкой области город Елец. В городе и Елецком муниципальном округе был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части в Каховке.

Ранее средства ПВО уничтожили над регионами РФ 51 беспилотник.

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