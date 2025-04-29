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Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область

Mash: украинские дроны атаковали поселок Денежниково в Рязанской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали находящийся в 18 километрах к югу от Рязани поселок Денежниково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жители поселка рассказали, что слышали шесть громких взрывов в районе завода «Торфмаш», первый из которых раздался в 00:34 мск.

Звуки пролетающих беспилотников также раздавались в районах Роща и Московский. Кроме того, сработали сигнализации припаркованных на улицах автомобилей.

28 апреля губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию четырех районов региона, повреждены автомобили, дома и промышленные здания.

В тот же день украинские беспилотные летательные аппараты атаковали расположенный в Липецкой области город Елец.

27 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины минувшей ночью при помощи беспилотников самолетного типа атаковали Беловский район.

Ранее над Донецком, Макеевкой и Горловкой перехватили почти 260 дронов.

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