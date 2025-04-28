Средства ПВО уничтожили над регионами РФ 51 беспилотник

Минобороны: за 2 часа 40 минут над регионами России сбит 51 беспилотник

Силы противовоздушной обороны в течение 2 часов 40 минут уничтожили над российскими регионами 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

40 украинских дронов были сбиты над территорией Курской области, пять — над Орловской областью, три — над акваторией Черного моря, два — над Крымом, один — над Белгородской областью.

28 апреля сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали расположенный в Липецкой области город Елец. В городе и Елецком муниципальном округе был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части в Каховке.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона получила ранение жительница села Нежеголь Шебекинского округа.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили больше 200 дронов ВСУ.