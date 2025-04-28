Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область

Украинские дроны атаковали город Елец в Липецкой области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали расположенный в Липецкой области город Елец. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, на окраинах города слышался характерный звук пролета беспилотного летательного аппарата. Затем около 22:40 мск прозвучал мощный взрыв. В Ельце заработала сирена воздушной тревоги.

В 22:34 мск губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на всей территории региона вводится желтый уровень воздушной опасности. Спустя 31 минуту губернатор объявил о красном уровне угрозы атаки беспилотников в Ельце и Елецком муниципальном округе.

Он призвал население по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. При нахождении на улице следует укрыться в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе и не покидать безопасного места до отмены воздушной тревоги.

28 апреля при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части в Каховке.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили больше 200 дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами