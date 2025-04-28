Беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали расположенный в Липецкой области город Елец. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, на окраинах города слышался характерный звук пролета беспилотного летательного аппарата. Затем около 22:40 мск прозвучал мощный взрыв. В Ельце заработала сирена воздушной тревоги.

В 22:34 мск губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на всей территории региона вводится желтый уровень воздушной опасности. Спустя 31 минуту губернатор объявил о красном уровне угрозы атаки беспилотников в Ельце и Елецком муниципальном округе.

Он призвал население по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. При нахождении на улице следует укрыться в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе и не покидать безопасного места до отмены воздушной тревоги.

28 апреля при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части в Каховке.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили больше 200 дронов ВСУ.