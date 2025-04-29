Патрушев: контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются

Россия все ближе к успешному завершению специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

В ходе интервью собеседник агентства рассказал, что в преддверии юбилея Победы все, кто чтят подвиг солдат Советской армии, склоняют головы перед теми, кто проявил лучшие личностные качества, чтобы отстоять Родину и сокрушить фашизм. Патрушев подчеркнул, что мужество героев Великой Отечественной войны стало примером для всех поколений.

«Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — указал помощник президента России.

До этого директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что «вся страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом». Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли, ведется тяжелая каждодневная боевая работа, указал Нарышкин.

21 апреля президент России Владимир Путин призвал называть улицы и школы именами героев СВО. Российский лидер добавил, что память о павших бойцах является самым главным оружием, которое может обеспечить будущее России.

Ранее в США удивились решению Путина о перемирии в зоне СВО.