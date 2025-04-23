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В разведке рассказали об успехах российской армии в зоне СВО

Нарышкин: российская армия гонит врага с русской земли
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России гонят врага с русской земли. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему ежегодному «Диктанту Победы», передает РИА Новости.

Глава российской разведки отметил, что на сегодняшний день «Диктант Победы» олицетворяет собой связь времен, поскольку всякий раз, когда идет мысленное обращение к событиям 80-летней давности, нельзя упускать из виду происходящее здесь и сейчас.

«Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли, ведется тяжелая каждодневная боевая работа», — сказал Нарышкин.

Среди прочего глава СВР рассказал, что в задания «Диктанта Победы» снова включат вопросы, указывающие на преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и их потомков — участников специальной военной операции.

Партия «Единая Россия» проводит «Диктант Победы» с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. Как рассказал координатор партпроекта «Историческая память», руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, за время проведения диктанта количество участников выросло в 13 раз, а число площадок увеличилось в 20 раз. Он уточнил, что в этом году зарегистрировано 35 тысяч площадок для проведения мероприятия.

Ранее школьники и студенты показали себя в первом диктанте «Наука во имя победы».

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80 лет Победы
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