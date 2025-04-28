В США удивились решению Путина о перемирии в зоне СВО

Западные СМИ удивились решению президента России Владимира Путина объявить перемирие в зоне СВО в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сразу несколько крупных изданий уже отреагировали на приказ российского лидера.

В материале газеты The New York Times (NYT) заявление российского лидера назвали «неожиданным».

«Кремль сообщает, что Путин объявил о трехдневном прекращении огня на Украине в следующем месяце. От Украины пока не последовало немедленной реакции на это неожиданное заявление», — говорится в материале.

Похожее мнение высказали в эфире телеканала France 24. Там также не ожидали подобной инициативы со стороны президента РФ.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Ранее в Кремле предупредили об ответе в случае нарушения перемирия в дни 80-летия Победы.