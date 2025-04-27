Хинштейн раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: ВСУ ночью атаковали маслозавод и школу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью при помощи беспилотников самолетного типа атаковали Беловский район Курской области. Повреждения получили маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, после удара вражеского беспилотника в здании школы начался пожар. Травмы получил мужчина 1973 года, который находился неподалеку от учебного заведения. Его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.

«Уважаемые жители, ВСУ, агонизируя, продолжают свои подлые удары по нашей территории. В приграничных районах до сих пор крайне опасно», — предупредил Хинштейн курян.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Он сообщил, что сейчас в регионе ведутся мероприятия по выявлению одиночных бойцов украинской армии, которые укрываются от российских военных на освобожденной территории.

Ранее глава Генштаба ВС РФ раскрыл потери ВСУ в Курской области.