ВСУ атаковали четыре района Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию четырех районов Брянской области, повреждены автомобили, дома и промышленные здания. Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В течение дня ВСУ неоднократно и целенаправленно наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в селе Зерново Суземского района в результате атаки дронами-камикадзе оказались повреждены восемь автомобилей. Кроме того, повреждения получили два дома, административное здание, а также вышка сотовой связи.

Глава региона также указал, что в поселке Суземка в результате атаки украинского дрона повреждены четыре гражданских автомобиля.

Среди прочего, в Климовском районе украинские военнослужащие атаковали дронами-камикадзе несколько населенных пунктов. В селе Старые Юрковичи были повреждены трактор и автомобиль, а в селе Уборки повреждены два дома. Также в селе Новые Юрковичи сгорели два дома и три повреждены.

В свою очередь, в Стародубском муниципальном округе в результате атак FPV-дронов в селе Демьянки значительно повреждена кровля картофелехранилища сельхозпредприятия. В селе Подывотье Севского района в результате атаки FPV-дрон поврежден один дом.

Богомаз подчеркнул, что в результате украинской атаки никто не пострадал.

В ночь на 28 апреля Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, над регионом обнаружили и сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.