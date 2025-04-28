Почти 260 дронов перехватили над Донецком, Макеевкой и Горловкой

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» выявила и перехватила 258 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Горловкой за неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Одним из перехваченных беспилотников оказался дрон, который нес боевой фугасный заряд для подрыва электроподстанции в Куйбышевском районе города, отметили в ведомстве.

Специалисты отключили органы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасные предметы.

В конце марта сообщалось, что «Купол Донбасса» предотвратил атаку двух украинских беспилотников на железнодорожную станцию в Куйбышевском районе Донецка. Был перехвачен фальшдрон самолетного типа и реактивный беспилотник «Скат», вооруженный боевым зарядом весом в 10 кг, который был направлен на поражение железнодорожного полотна. По данным Telegram-канала «Штаб Обороны ДНР», вражеские дроны не причинили ущерб транспортной инфраструктуре Донецка. Взрывотехники УФСБ отключили беспилотники и обезвредили боевой заряд «Ската».

Ранее «Купол Донбасса» отразил атаку ВСУ на водонапорный узел в Донецке.