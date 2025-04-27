Депутат Рады раскрыл, сколько жалоб на силовую мобилизацию получает омбудсмен Украины

В адрес уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца каждый месяц поступает до 9 тысяч жалоб от граждан Украины на силовую мобилизацию. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно», — отметил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту и общественному деятелю Бену Шапиро заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны, большинство украинцев пошли добровольцами в Вооруженные силы Украины. По его словам, сотрудников ТЦК за каждый случай насильственной мобилизации якобы наказывают сотрудники правоохранительных органов.

26 апреля заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что правительство Украины планирует лишить права на отсрочку учащихся профтехучилищ и вузов, поступивших в них после 25 лет. По словам Винницкого, если человек идет получать профессионально-техническое образование или профессиональное высшее образование, и ему больше 25 лет, то он не будет иметь отсрочки от мобилизации.

Ранее житель Харькова прыгнул в реку, спасаясь от мобилизации.