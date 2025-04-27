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Житель Харькова прыгнул в реку, спасаясь от мобилизации

В Харькове мужчина прыгнул в реку, чтобы спастись от сотрудников военкомата
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Shutterstock

В Харькове убегающий от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) мужчина прыгнул в реку. Видео опубликовал Telegram-канал «Труха Украины».

На записи видно, как военкомы уходят после прыжка жителя города в реку.

На прошлой неделе стало известно, что украинец призывного возраста притворился цистерной с растительным маслом на границе с Молдавией. Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. Погруженный почти по грудь в масло, он преодолел путь от Винницы до пункта пропуска.

С октября прошлого года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.

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