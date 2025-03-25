«Идиот» Уолтц и презренная Европа. Утечка данных об операции США в Йемене отрезвила ЕС

Politico: Уолтца могут уволить после утечки данных об ударах США по Йемену

В Белом доме шокированы утечкой информации об операции США против хуситов. В команде президента активно обсуждают будущее советника по нацбезопасности Майка Уолтца, из-за которого секретные данные об ударах по Йемену и стали общедоступными. Как сообщили источники Politico, советника Трампа могут уволить, а сам американский лидер уже обсуждал с ним случившееся. Сохранит ли должность советник президента США — в материале «Газеты.Ru».

Уолтц на волоске

Скандал с добавлением в секретный чат главреда издания The Atlantic Джеффри Голдберга вынудил членов команды Трампа серьезно задуматься о будущем советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Именно он, по словам Голдберга, добавил его в чат, в котором обсуждали операцию американских военных против йеменских хуситов.

«Было безрассудством не проверить, кто был в чате. Было безрассудством вести этот разговор в мессенджере Signal. Нельзя допускать безрассудства на посту советника по национальной безопасности», — рассказал Politico один из чиновников.

По его словам, в Белом доме «были шокированы» случившимся. Двое других собеседников издания предложили отправить Уолтца в отставку, чтобы предотвратить развитие «плохой ситуации» для Дональда Трампа. Другой чиновник не стал скрывать эмоции и назвал Майка Уолтца «полным идиотом» .

Окончательное решение о будущем советника пока не приняли, отметили авторы статьи. По их информации, Уолтц обсудил произошедшее с американским лидером. Трамп выслушал его, однако поспешных выводов делать не стал, предпочтя понаблюдать за дальнейшей реакцией на утечку данных. Несмотря на это, решение президент США может принять «в течение следующего дня или двух» , подчеркнули собеседники Politico. Они не исключили, что Уолтц в итоге занимаемой должности лишится. Другие собеседники издания заверили, что Трамп не станет увольнять своего советника.

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Европа почувствовала «презрение» США

Выводы после утечки данных в американской администрации сделают и в ЕС. Просочившиеся в сеть данные о переговорах Уолтца, госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и других высокопоставленных чиновников дали понять, что США презирают Европу, сообщило агентство Bloomberg.

«Я просто ненавижу снова выручать Европу. И если есть вещи, которые мы можем сделать заранее, чтобы свести к минимуму риск для нефтяных объектов Саудовской Аравии, мы должны это сделать», — процитировали журналисты автора сообщения из чата, предположительно, вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Я полностью разделяю ваше отвращение к европейскому халявному нахлебнику. Очень жаль» , — ответил ему, предположительно, глава минобороны США Пит Хегсет.

Как отметил в том же чате Майк Уолтц, США подсчитают расходы, связанные с ударами по хуситам, после чего «возложат их на европейцев» в соответствии с просьбой Трампа.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт раскритиковал руководство администрации президента США.

«В удивительной истории о том, как группа Signal координирует авиаудары по Йемену, вице-президент Джей Ди Вэнс в очередной раз выступает как движимый глубоким антиевропейским негодованием», — написал он.

На фоне враждебной риторики европейские союзники теперь могут также задуматься о последствиях обмена секретной информацией с американцами, добавили авторы статьи.

Кто такой Майк Уолтц

В ноябре 2024 года избранный президентом США Дональд Трамп выбрал Майка Уолтца советником по нацбезопасности в своей будущей администрации. Республиканец называл его «признанным на национальном уровне лидером в области нацбезопасности, автором бестселлеров и экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и глобального терроризма».

Уолтц родился в Бойнтон-бич, штат Флорида. Вырос в Джексонвилле, мать воспитывала его одна. Прошел курс рейнджеров, служил в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке . После перешел на государственную службу, работал в администрации Джорджа Буша — младшего, был советником вице-президента Дика Чейни по вопросам борьбы с терроризмом. После ушел в бизнес, предпринимательством занимался до 2020 года.

Сейчас Майк Уолтц координирует деятельность всех ведомств, отвечающих за вопросы национальной безопасности. В феврале Трамп включил его в состав делегации, отправившейся в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией по конфликту на Украине.