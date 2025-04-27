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Путин позвонил командирам в связи с освобождением Курской области

Песков: Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Курской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений.

Песков отметил, что президент поздравил их с победой, а также поблагодарил за геройскую работу.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе прошлого года. По словам главы государства, полный разгром украинских сил в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

По словам военного аналитика Олега Иванова, сейчас специалисты начали формировать список российских солдат, которые принимали участие в отражении атаки на Курскую область. Он напомнил, что теперь имеют право на получение статуса ветерана боевых действий.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.

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Атаки на Курскую область
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