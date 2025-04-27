В РФ начали формировать список отражавших атаку ВСУ на Курскую область

Специалисты начали формировать список российских солдат, которые принимали участие в отражении атаки на Курскую область и теперь имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного аналитика Олега Иванова.

«Уже начинается работа по уточнению списков тех силовых структур, чьи бойцы, сотрудники принимали участие в отражении атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») на Курскую область», — сказал он.

По словам Иванова, работу планируют завершить в ближайшее время. После этого всем солдатам, выполнявшим задачи на территории приграничного региона, будет присвоен статус ветеранов боевых действий.

3 апреля Государственная дума РФ в третьем чтении приняла поправку о статусе ветерана боевых действий для участников сражений в Курской области. В документе говорится, что теперь на соответствующий статус могут претендовать все, кто отражал атаку ВСУ на приграничный регион. В том числе это касается членов добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии, министерства внутренних дел, прокуратуры и иных структур.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. В свою очередь, глава государства отметил, что благодаря этому были созданы условия для успешных действий российских подразделений на других направлениях фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик рассказал, как освобождение Курской области может повлиять на переговоры по урегулированию украинского кризиса.