Военкор Романов рассказал о спецназе КНДР под Курском. Как они освобождали Плехово? Военкор Романов: спецназ КНДР выбил ВСУ из Плехово в Курской области за два часа

Северокорейские силы специального назначения были задействованы в боевых действиях в боях в селе Плехово Суджанского района Курской области, сообщил военкор Владимир Романов. Он подчеркнул, что более 300 военнослужащих противника «ушли на минус».

Силы специального назначения КНДР были задействованы в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Владимир Романов.

По его данным, северокорейские бойцы за два часа смогли установить контроль над населенным пунктом, выбив подразделения Вооруженных сил Украины.

«Прошлись как ураган... более 300 военнослужащих противника «ушли на минус», — написал он.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев подтвердил эту информацию, добавив, что северокорейские военные предпочитают называть себя не спецназом, а разведбатами. Он также отметил, что бойцы оснащены только легким оружием.

Боевое крещение

Накануне военный аналитик Борис Рожин сообщил о боевом крещении «северокорейских товарищей» в Курской области. В своей вечерней публикации он отметил, что боевые действия оказались результативными, однако не раскрыл никаких подробностей о его ходе и последствиях.

11 декабря Минобороны России официально подтвердило освобождение двух населенных пунктов — Дарьино и Плехово в Суджанском районе Курской области. В своей сводке оборонное ведомство сообщило о наступательных действиях войск группировки «Север», которые завершились взятием под контроль этих населенных пунктов.

Последний раз Минобороны сообщало о возвращении контроля над населенными пунктами в Курской области 9 октября. Тогда российские военные смогли отбить хутор Покровский и деревню Новая Сорочина в Суджанском районе. До этого, 16 сентября, ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки.

Россия и КНДР — стратегическое партнерство

4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, ратифицированный Госдумой единогласно. Документ, подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года, выводит отношения между двумя странами на новый уровень стратегического союзничества. Замглавы МИД России Андрей Руденко отмечал, что соглашение знаменует собой переосмысление подходов к безопасности, учитывающее региональные и глобальные военно-политические тенденции.

Главным аспектом договора является его военная составляющая. В документе предусмотрена взаимная помощь в случае агрессии на одну из сторон, что основывается на статье 51 Устава ООН. Это означает, что Россия и КНДР будут готовы к оборонительным действиям и поддержке друг друга в условиях возможного военного конфликта. По словам Руденко, договор носит исключительно оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, избегая участия в альянсах против третьих стран и недопущения размещения военных баз на территории одной из сторон, способных нарушить ее суверенитет и безопасность.

Помимо этого, соглашение подтверждает солидарность КНДР с Россией по ключевым международным вопросам, включая признание вхождения новых российских территорий.