Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в Суджанском районе Курской области зафиксированы данные о сотнях жертв среди мирных граждан. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Мирошника, информация о жертвах требует дополнительного расследования. Местные жители указывают на места возможных захоронений.

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые стали жертвами в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении», — подчеркнул посол.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Курской области ВСУ распространяли фальшивые купюры для деморализации бойцов КНДР.