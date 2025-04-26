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Минобороны заявило о полном разгроме ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ вытеснили остатки ВСУ из Курской области за пределы границы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска завершили разгром формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, и вытеснили их остатки за пределы государственной границы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силами Северной группировки войск освобожден последний населенный пункт Горналь, находившийся под контролем ВСУ. На освобожденных территориях проводятся мероприятия по выявлению военнослужащих противника, пытающихся скрыться на российской территории.

«Подразделения ВС РФ полностью восстановили контроль над Курской областью. Противник отброшен за пределы границы, угроза мирным жителям устранена», — подчеркнули в ведомстве.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области. Глава Генштаба доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. Путин высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области.

Ранее Мария Захарова заявила о слезах радости всей семьи после освобождения Курской области.

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