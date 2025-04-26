Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась эмоциями своей семьи в связи с полным освобождением Курской области от подразделений ВСУ. В своем Telegram-канале дипломат написала, что новость вызвала у родных слезы радости.

«Каждый день мы следили за сводками и молились за жителей многострадального региона. Освобождение Курской области стало для нас настоящей Пасхальной радостью — символом возрождения мира на этой земле», — отметила Захарова.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области. Глава Генштаба доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. Путин высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области.

Ранее Хинштейн заявил, что впереди огромная работа по восстановлению Курской области.