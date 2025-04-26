Хуситы заявили об атаке на военный объект Израиля

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по авиабазе ВВС «Неватим» на юге Израиля гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, передает телеканал Al Masirah.

«Мы провели военную операцию против авиабазы ​​«Неватим» в регионе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в районе Негев проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — говорится в сообщении.

До этого хуситы сообщили, что нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе Сдот-Миха, расположенной на востоке Израиля. По их словам, по военной базе были применены две баллистические ракеты, включая одну гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2».

В начале апреля йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о нанесении удара беспилотником по израильской военной цели в районе Тель-Авива. По словам представителя вооруженных сил движения Яхьи Сариа, атака была направлена на объект в районе Яффо (расположен в южной части Тель-Авива). Хуситы использовали при этом беспилотник для «уничтожения военной цели». Это не первый такой удар: в марте движение начало атаки на Израиль в ответ на возобновление операции в секторе Газа.

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.