Йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой израильскую авиабазу

Йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по базе Военно-воздушных сил Израиля в пустыне Негев в ответ на возобновление Израилем операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на мятежников.

«Вооруженные силы... нанесли удар по авиабазе Неватим с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — отмечается в сообщении.

Хуситы подчеркнули, что ракета достигла цели и пообещали в ближайшие время «расширить масштабы» атак по Израилю, «если военные действия в секторе Газа не прекратятся».

18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 марта Al Masirah сообщил, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли второй удар за сутки по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на атаки США по территории их страны. По словам представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, движение намерено продолжать атаки на военные корабли США, а также блокировать проход израильских коммерческих судов через Баб-эль-Мандебский пролив до тех пор, пока Израиль не возобновит гуманитарные поставки в сектор Газа.

Ранее хуситы заявили об ударе ракетой и беспилотниками по Тель-Авиву.