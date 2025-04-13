Хуситы утверждают об атаке на нескольких объектов в Израиле

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха», расположенной на востоке Израиля, заявил военный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Об этом сообщает Al Masirah.

По его словам, ракетные войска применили по базе «Сдот-Миха» две баллистические ракеты, включая одну гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2».

Сария утверждает, что Бен-Гурион был атакован с применением ракеты типа «Зульфикар». Он добавил, что также был нанесен удар беспилотником по «важной цели» в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля.

В начале апреля йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о нанесении удара беспилотником по израильской военной цели в районе Тель-Авива. По словам представителя вооруженных сил движения Яхьи Сариа, атака была направлена на объект в районе Яффо (расположен в южной части Тель-Авива). Хуситы использовали при этом беспилотник для «уничтожения военной цели». Это не первый такой удар: в марте движение начало атаки на Израиль в ответ на возобновление операции в секторе Газа.

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