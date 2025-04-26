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Алаудинов назвал сложной ситуацию в Курской и Белгородской областях

Алаудинов: ВСУ пытаются вклиниться в оборону ВС РФ, но ситуация контролируемая
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки вклиниться в оборону российской группировки войск «Север» в Белгородской и Курской областях. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Он назвал ситуацию в этих регионах сложной, но контролируемой.

«Противник <…> все время пытается вклиниться на других участках. Все время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», — сказал Алаудинов.

25 апреля Telegram-канал «Северный ветер», имеющий связь с группировкой войск «Север», сообщил, что российские бойцы завершают операцию по освобождению белгородской Поповки и курского Горналя — двух населенных пунктов, которые до сих пор остаются под контролем ВСУ.

На этой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что зачистка курского приграничья от сил противника находится на завершающей стадии.

Ранее в ВСУ рассказали об отступлении из Курской области без приказа.

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