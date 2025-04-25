Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил группировку войск «Курск» и заслушал доклады командования о действиях по уничтожению ВСУ, отметив успешные результаты боевой деятельности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На пункте управления группировки состоялось совещание, где министр получил информацию о текущей ситуации и выполнении задач по ликвидации противника, который проник на территорию Курской области.

Генерал-полковник Валерий Солодчук рассказал министру о ходе выполнения боевых задач подразделений и об активности противника в зоне ответственности группировки.

В министерстве отметили, что Андрей Белоусов высоко оценил успехи военных на курском направлении и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество в боевых действиях.

Сегодня оборонное ведомство РФ сообщило, что российская армия продолжила разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по двум десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.

Ранее Шойгу заявил, что зачистка курского приграничья от сил противника находится на завершающей стадии.