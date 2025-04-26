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В Воронежской области отменили опасность атаки дронов

Гусев заявил об отмене угрозы атаки БПЛА в Воронежской области
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — говорится в заявлении, опубликованном в 6:07 мск.

Особый режим ввели на территории Воронежской области вечером 25 апреля в 22:32 мск. Он действовал около 7,5 часа.

Утром 26 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 45 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего беспилотников — 27 — перехватили в Курской области. По одному БПЛА сбили в Ростовской и Липецкой областях, еще 16 — в Белгородской области.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дрон ВСУ был ликвидирован в небе над Миллеровским районом. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Также на земле не было выявлено никаких разрушений.

25 апреля в воздушном пространстве Ивановской области сбили украинский беспилотник, обломки которого упали на территории города Шуя. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадал мужчина.

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