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В Белгородском селе в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранен мирный житель

Гладков: в селе Новая Таволжанка в результате FPV-атаки дрона ранен мужчина
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Inna Varenytsia/Reuters

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранен мирный житель. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшему сельчанину оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Республикой Татарстан. За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ.

До этого Гладков сообщал, что дрон ВСУ ранил местную жительницу. Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в хуторе Шаховка Волоконовского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Тульской областью сбили дроны ВСУ.

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