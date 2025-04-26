В Ростовской области сбит украинский беспилотник

Слюсарь сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Миллеровским районом

В Ростовской области над Миллеровским районом сбит украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале пишет временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь.

Также в Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА.

Утром в пятницу, 25 апреля, обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Шуе Ивановской области. Предварительно, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.